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Сегодня, 11:47

Тчуамени завершит медосмотр для перехода в «Реал» 13 июня

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Реал» согласовал с «Монако» трансфер полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний футболист пройдет заключительный этап медосмотра для перехода в клуб из Мадрида 13 июня после матча Лиги наций Франция — Хорватия.

Все детали трансфера уже согласованы, полузащитнику осталось лишь подписать контракт.

Вчера, 8 июня сообщалось, что покупка французского игрока может обойтись «Реалу» в 116 миллионов евро.

Футбол
ФК Монако
ФК Реал
Орельен Тчуамени
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