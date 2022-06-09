Тчуамени завершит медосмотр для перехода в «Реал» 13 июня

«Реал» согласовал с «Монако» трансфер полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний футболист пройдет заключительный этап медосмотра для перехода в клуб из Мадрида 13 июня после матча Лиги наций Франция — Хорватия.

Все детали трансфера уже согласованы, полузащитнику осталось лишь подписать контракт.

Вчера, 8 июня сообщалось, что покупка французского игрока может обойтись «Реалу» в 116 миллионов евро.