Килиан Мбаппе высказался об итогах сезона-2021/2022 для «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подвел итоги сезона-2021/22. Ранее француз продлил контракт с парижским клубом на два года.

«Вспоминаю матчи, которые выиграл на последних минутах, особенно в начале чемпионата. Благодаря этому мы увеличили отрыв.Несмотря на то, что в начале сезона многих игроков, выступающих за сборные, мы много раз смогли победить в добавленное время. Нам удалось создать преимущество в таблице.

Мы — часть истории «ПСЖ». Теперь нам удалось войти в историю чемпионата Франции, чаще нас никто не выигрывал его. Мы рады новому достижению. Это важный момент в истории «ПСЖ», — цитирует Мбаппе официальный сайт клуба.

В апреле «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Парижане выиграли турнир в 10-й раз и повторили рекорд «Сент-Этьена».