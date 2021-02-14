Сегодня, 14 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» на своем поле примет «Лорьян». Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

За «Монако» теперь выступает российский полузащитник Александр Головин. Он пропустил несколько месяцев из-за травмы, однако вернувшись показал высокую результативность и забил 4 гола.

«Монако» идет на 4-м месте в турнирной таблице, «Лорьян» — 17-й.

Следить за матчем «Монако» — «Лорьян» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Монако» — «Лорьян»