Александр Головин не поможет «Монако» в матче с «Лорьяном»
14:08
Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в состав команды на домашний матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».
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По информации RMC Sport, сегодня утром 24-летний россиянин почувствовал легкий дискомфорт в бедре. Тренерский штаб монегасков решил не рисковать здоровьем хавбека.
Агент Головина рассказал, почему футболист пропустит матч с «Лорьяном»
10 февраля Головин вышел на замену в матче 1/32 Кубка Франции против «Гренобля» (1:0), 7 февраля россиянин сделал хет-трик в игре 24-го тура лиги 1 против «Нима» (4:3).
21 февраля в 26-м туре чемпионата Франции «Монако» предстоит гостевой матч против «ПСЖ».
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