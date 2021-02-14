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Покеттино может переманить Ллориса в «ПСЖ» летом

12:59
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино может переманить к себе в команду вратаря Юго Ллориса, сообщает Football Insider.

По информации источника, аргентинский специалист регулярно контактирует с 34-летним французом, с которым работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. Сообщается, что «ПСЖ» намерен купить голкипера в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Ллорис провел 29 матчей за «Тоттенхэм» и пропустил 34 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/pochettino-in-regular-contact-with-tottenham-star/

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