Покеттино может переманить Ллориса в «ПСЖ» летом

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино может переманить к себе в команду вратаря Юго Ллориса, сообщает Football Insider.

По информации источника, аргентинский специалист регулярно контактирует с 34-летним французом, с которым работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. Сообщается, что «ПСЖ» намерен купить голкипера в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Ллорис провел 29 матчей за «Тоттенхэм» и пропустил 34 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.