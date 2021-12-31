Многие игроки «Монако» узнали об увольнении Ковача из соцсетей
Большинство игроков «Монако» узнали о том, что руководство клуба решило уволить Нико Ковача из соцсетей, утверждает RMCSport.
Ранее сообщалось, что специалист в скором времени покинет пост главного тренера из-за того, что у команды нет индивидуального роста. Кроме того, у Ковача не идеальные отношения с командой. Официального объявления об увольнении пока не было.
Ковач стал тренером клуба летом 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. После 19 туров лиги 1 «Монако» занимает 6-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю