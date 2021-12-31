«Лилль» сообщил о переходе полузащитника Иконе в «Фиорентину»

«Лилль» на официальном сайте сообщил, что достиг договоренности о переходе полузащитника Жонатана Иконе в «Фиорентину». Игрок подпишет контракт с итальянской командой, как только откроется итальянское трансферное окно.

?? Le LOSC confirme l'accord total avec l'@acffiorentina pour le transfert de Jonathan Ikon?, o? l'international fran?ais signera d?s l'ouverture du mercato italien.



Lire le communiqu? ?? — LOSC (@losclive) December 31, 2021

Итальянский клуб заплатит за 23-летнего француза 14 миллионов евро плюс 1 миллион в качестве бонусов. Также «Лилль» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.

В текущем сезоне Иконе провел 25 матчей за «Лилль», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.