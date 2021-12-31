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В «Монако» коронавирус, Головин здоров

00:05
Александр Головин. Фото Global Look Press
Александр Головин. Фото Global Look Press
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В четверг, 30 декабря, полузащитник «Монако» Александр Головин, который на несколько дней летал в Россию, вместе с партнерами по команде сдал тест на коронавирус.

В отличие от нескольких игроков, в числе которых, по неофициальным данным, Бенуа Бадиашиль, Софьян Диоп и Юссуф Фофана, его тест дал отрицательный результат.

Напомним, вчера подтвердилось, что монегаски остались без главного тренера. Нико Ковач будет отстранен от работы с командой, которую он возглавлял с июля 2020 года. А вот слухи о том, что спортивный директор «Монако» Пол Митчелл предложил свои услуги «Ньюкаслу», не соответствуют действительности. Пока он продолжает работу в клубе и будет участвовать в поиске нового тренера.

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное