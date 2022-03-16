«Метц» ждет разрешения от французской лиги 1, чтобы заявить бывшего нападающего «Химок». Ламкель Зе уже присоединился к команде

Нападающий Дидье Ламкель Зе в ближайшее время может стать игроком «Метца», сообщает сайт команды.

Клуб ждет разрешения от французской лиги 1, чтобы заявить 25-летнего камерунца.

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??? Didier Lamkel Z? pr?sent ? Frescaty cette semaine.



? ?g? de 25 ans, l'attaquant s'entra?nera avec le groupe professionnel d?s aujourd'hui, et cela jusqu'? nouvel ordre ? — Fc Metz ? (@FCMetz) March 16, 2022

Сейчас футболист уже находится в расположении «Метца» и начал тренировки с командой.

Ранее появилась информация, что бельгийский клуб отозвал футболиста, который выступал за «Химки» на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Ламкель Зе присоединился к подмосковной команде в феврале, на его счету 2 гола в 3 матчах за команду.

Прежде ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.