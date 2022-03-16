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Сегодня, 17:03

«Метц» ждет разрешения от французской лиги 1, чтобы заявить бывшего нападающего «Химок». Ламкель Зе уже присоединился к команде

Бывший нападающий «Химок» перешел во французский «Метц»
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Дидье Ламкель Зе в ближайшее время может стать игроком «Метца», сообщает сайт команды.

Клуб ждет разрешения от французской лиги 1, чтобы заявить 25-летнего камерунца.

Сейчас футболист уже находится в расположении «Метца» и начал тренировки с командой.

Ранее появилась информация, что бельгийский клуб отозвал футболиста, который выступал за «Химки» на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Ламкель Зе присоединился к подмосковной команде в феврале, на его счету 2 гола в 3 матчах за команду.

Прежде ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

ФК Метц
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