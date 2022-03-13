Камерунский нападающий «Химок» Ламкель Зе покинул команду

Нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе покинул клуб, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

25-летний камерунец вернется в «Антверпен». Бельгийский клуб отозвал футболиста, который находился в подмосковной команде на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Ламкель Зе присоединился к «Химкам» в феврале, на его счету 2 гола в 3 матчах за команду.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.