Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:41

Месси сообщил руководству «ПСЖ», что не собирается покидать клуб

Месси не собирается покидать «ПСЖ»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заверил руководства клуба, что не собирается покидать команду. Он «разделяет разочарование от вылета из Лиги чемпионов», но хочет доказать, что парижский клуб «не зря сделал на него ставку», сообщает RMC Sport.

34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года после завершения контракта. 10 августа форвард подписал соглашение с французским клубом «ПСЖ» до конца сезона-2022/23.

В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 17 матчах, в которых он забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Эта история останется навсегда». Овечкин открыл секрет рекорда и рассказал о семье в России
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лион» хочет продлить аренду Ндомбеле

«Метц» ждет разрешения от французской лиги 1, чтобы заявить бывшего нападающего «Химок». Ламкель Зе уже присоединился к команде
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 - : -
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
19.03 23:00
Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 24 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости