Месси сообщил руководству «ПСЖ», что не собирается покидать клуб

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заверил руководства клуба, что не собирается покидать команду. Он «разделяет разочарование от вылета из Лиги чемпионов», но хочет доказать, что парижский клуб «не зря сделал на него ставку», сообщает RMC Sport.

34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года после завершения контракта. 10 августа форвард подписал соглашение с французским клубом «ПСЖ» до конца сезона-2022/23.

В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 17 матчах, в которых он забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.