Месси сообщил руководству «ПСЖ», что не собирается покидать клуб
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заверил руководства клуба, что не собирается покидать команду. Он «разделяет разочарование от вылета из Лиги чемпионов», но хочет доказать, что парижский клуб «не зря сделал на него ставку», сообщает RMC Sport.
34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года после завершения контракта. 10 августа форвард подписал соглашение с французским клубом «ПСЖ» до конца сезона-2022/23.
В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 17 матчах, в которых он забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|20
|5
|3
|59-24
|65
|
2
|Ницца
|28
|15
|6
|7
|38-21
|50
|
3
|Марсель
|28
|14
|8
|6
|43-26
|50
|
4
|Ренн
|28
|15
|4
|9
|57-27
|49
|
5
|Страсбур
|28
|13
|8
|7
|50-32
|47
|
6
|Лилль
|28
|11
|10
|7
|37-35
|43
|
7
|Нант
|28
|12
|6
|10
|36-30
|42
|
8
|Лион
|28
|11
|9
|8
|40-37
|41
|
9
|Монако
|28
|11
|8
|9
|40-30
|41
|
10
|Ланс
|28
|11
|8
|9
|42-38
|41
|
11
|Монпелье
|28
|11
|5
|12
|41-40
|38
|
12
|Реймс
|28
|8
|11
|9
|32-31
|35
|
13
|Брест
|28
|9
|8
|11
|36-42
|35
|
14
|Анже
|28
|7
|8
|13
|31-41
|29
|
15
|Труа
|28
|7
|7
|14
|26-41
|28
|
16
|Клермон Фут
|28
|7
|7
|14
|27-48
|28
|
17
|Лорьян
|28
|6
|9
|13
|24-43
|27
|
18
|Сент-Этьен
|28
|6
|8
|14
|28-50
|26
|
19
|Метц
|28
|4
|11
|13
|25-46
|23
|
20
|Бордо
|28
|4
|10
|14
|38-68
|22
|18.03
|23:00
|
Сент-Этьен – Труа
|- : -
|19.03
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|- : -
|19.03
|23:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|20.03
|15:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|20.03
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|20.03
|17:00
|
Бордо – Монпелье
|- : -
|20.03
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|20.03
|19:05
|
Реймс – Лион
|- : -
|20.03
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Мартен Террье
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|24
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4