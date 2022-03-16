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«ПСЖ» не будет активировать опцию продления контракта с Ди Марией. Ему на замену хотят подписать Дембеле

«ПСЖ» не будет активировать опцию продления контракта с Ди Марией
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анхель Ди Мария.
Фото ФК «ПСЖ».

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария летом покинет команду. У него истекает контракт с клубом, а руководство парижан приняло решение не активировать опцию продления соглашения еще на сезон, сообщает RMC Sport.

На замену 34-летнему аргентинцу клуб хочет подписать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, у которого летом также истекает срок контракта. Стороны уже достигли устной договоренности с игроком о переходе.

В сезоне-2021/22 Ди Мария принял участие в 25 матчах «ПСЖ», на его счету 3 гола и 5 результативных передач.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Барселону». В зимнее трансферное окно француз уже был близок к переходу в «ПСЖ», но тогда сделка сорвалась в последний момент.

Анхель Ди Мария
Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
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 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
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 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
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 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
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 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
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 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
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 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
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Сент-Этьен – Труа
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Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
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Ренн

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ПСЖ

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Димитри Пайет

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Марсель

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Йохан Гастьен

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