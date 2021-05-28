«Метц» сменил клубный логотип

В четверг, 27 мая, «Метц» представил свою новую визуальную идентичность. Также клуб сменил эмблему.

«С одной стороны, Лотарингский крест придает клубу более уникальную и элегантную форму, а с другой стороны гранатовый цвет подчеркивает историю и ценности. «Метц» является единственным клубом, имеющим право использовать Лотарингский крест после Второй мировой войны. Модернизируя свой логотип, «Метц» также приобретает новую яркую визуальную идентичность», — говорится в пресс-релизе.

В сезоне-2020/21 «Метц» набрал 47 очков и занял 10-е место в турнирной таблице лиги 1.