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«Метц» сменил клубный логотип

02:46
Новый логотип «Метца». Фото Twitter
Новый логотип «Метца». Фото Twitter
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В четверг, 27 мая, «Метц» представил свою новую визуальную идентичность. Также клуб сменил эмблему.

«С одной стороны, Лотарингский крест придает клубу более уникальную и элегантную форму, а с другой стороны гранатовый цвет подчеркивает историю и ценности. «Метц» является единственным клубом, имеющим право использовать Лотарингский крест после Второй мировой войны. Модернизируя свой логотип, «Метц» также приобретает новую яркую визуальную идентичность», — говорится в пресс-релизе.

В сезоне-2020/21 «Метц» набрал 47 очков и занял 10-е место в турнирной таблице лиги 1.

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