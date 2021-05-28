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Рони Лопеш вернется в «Севилью»

02:32
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Полузащитник «Ниццы» Рони Лопеш объявил, что покинет команду летом. Португалец вернется в «Севилью», которой принадлежат права на игрока.

«Подходит к концу еще один очень сложный сезон для меня. Хочу поблагодарить всех. Теперь мне пора отдохнуть и хорошо подготовиться к следующему сезону, который будет невероятным. Спасибо!» — написал Лопеш в Twitter.

«Ницца» арендовала игрока у «Севильи» в июле прошлого года. В сезоне-2020/21 Лопеш сыграл в 33 матчах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

Португальский полузащитник имеет действующий контракт с испанским клубом до 2024 года.

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