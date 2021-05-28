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Товен мог перейти в «Лион» вместо чемпионата Мексики

04:19

Нападающий «Марселя» Флориан Товен признался, что мог продолжить карьеру в «Лионе». 28-летний француз ранее договорился о контракте с мексиканским «Тигресом».

«У меня была возможность поехать в «Лион», но я не чувствовал себя способным на это. Если ты однажды марселец, ты марселец навсегда», — сказал Товен в интервью клубного ТВ.

В сезоне-2020/21 28-летний француз провел 42 матча за «Марсель», на его счету 8 голов и 10 результативных передач. За команду он выступал с 2013 гола с перерывом на аренду в «Ньюкасл» в сезоне-2015/16.

В составе «УАНЛ Тигрес» также играет другой бывший игрок «Марселя» — форвард Андре-Пьер Жиньяк.

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