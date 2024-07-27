«Санкт-Паули» арендовал Гилавоги у «Ланса»

Вингер «Ланса» Морган Гилавоги арендован «Санкт-Паули», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 26-летним гвинейцем рассчитано до конца сезона-2024/25. «Санкт-Паули» в новом сезоне выступит в бундеслиге.

В минувшем сезоне Гилавоги провел 29 матчей, в которых забил 2 гола.