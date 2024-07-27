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Сегодня, 07:29

«Страсбур» подписал Дуэ из «Ренна»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ренна» Гела Дуэ подписал контракт со «Страсбуром», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 21-летним ивуарийцем рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дуэ провел 35 матчей и отметился 4 результативными передачами.

ФК Ренн
ФК Страсбур
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