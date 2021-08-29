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Холанн не хочет переходить в «ПСЖ»

12:08
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Форвард «Боруссии» Эрлин Холанн не планирует переходить в «ПСЖ», сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, норвежец не хочет продолжать карьеру в чемпионате Франции. Руководство парижан рассматривает покупку форварда на случай ухода Килиана Мбаппе, трансферном которого занимается «Реал». Отмечается, что сам Холанн хотел бы также перейти в мадридский клуб.

Холанн выступает в «Боруссии» с января 2020 года. В сезоне-2020/21 норвежец провел 41 матч за команду, на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 130 миллионов евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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