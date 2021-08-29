Холанн не хочет переходить в «ПСЖ»

Форвард «Боруссии» Эрлин Холанн не планирует переходить в «ПСЖ», сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, норвежец не хочет продолжать карьеру в чемпионате Франции. Руководство парижан рассматривает покупку форварда на случай ухода Килиана Мбаппе, трансферном которого занимается «Реал». Отмечается, что сам Холанн хотел бы также перейти в мадридский клуб.