Месси ведет переговоры о возможном возвращении в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону», сообщает Catalunya Radio.

По сведениям источника, 35-летний аргентинец попросил своего отца и агента Хорхе Месси обсудить с руководством каталонцев его возможное возвращение. Сам Месси общается по этому вопросу с главным тренером клуба Хави.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года, подписав контракт в качестве свободного агента. Контрактное форварда истекает по окончании текущего сезона.