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Сегодня, 11:20

Руководство «ПСЖ» провело встречу с главным тренером «Болоньи» Моттой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководство «ПСЖ» провело встречу с главным тренером «Болоньи» Тиагу Моттой по поводу возможного назначения в парижский клуб, сообщает журналист Фабио Каресса.

Каресса заявляет, что Антоние Конте единственный тренер, который может помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов. Но в Париж поедет Мотта, именно он считается фаворитом на пост наставника парижан.

Об увольнении Конте из «Тоттенхэма» стало известно сегодня, 27 марта. Итальянец возглавлял клуб с ноября 2021 года. Мотта ранее играл за «ПСЖ».

Нынешним главным тренером «ПСЖ» является Кристоф Галтье, возглавивший парижскую команду прошлым летом.

Мотта возглавляет «Болонью» с осени 2022 года. Команда после 27 туров серии А занимает 10-е место (37).

Источник: Фабио Каресса
Антонио Конте
Тиагу Мотта
ФК Болонья
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
1.04 18:00
Осер – Труа
 - : -
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Ренн – Ланс
 - : -
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 - : -
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
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Клермон Фут – Аяччо
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Нант – Реймс
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Виссам Бен-Йеддер

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ПСЖ

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Неймар

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Марсель

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И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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