Мбаппе: «Рабьо вселяет большую уверенность в игроков сборной Франции»

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о полузащитнике национальной команды Адриене Рабьо.

«Это игрок, который добился успеха на поле и в жизни. Он уравновешенный и талантливый человек, который вселяет в нас большую уверенность», — цитирует Tuttosport Мбаппе.

Рабьо дебютировал за основную сборную Франции в 2016 году. Всего полузащитник провел за национальную команду 36 матчей и забил 3 гола.

27 марта сборная Франции сыграет против команды Ирландии в матче отборочного турнира Евро-2024. Начало — 21.45 мск.