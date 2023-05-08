Месси получил премию «Лауреус» как лучший спортсмен года

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем премии лучшему спортсмену года по версии «Лауреус».

Сегодня, 8 мая, состоялась вручение премии Laureus World Sports Awards 2023, которая вручается за достижения в спорте за 2022-2023 год.

В 2022 году Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В Катаре он провел 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

В финальном матче его команда обыграла Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.