Месси получил премию «Лауреус» как лучший спортсмен года
Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем премии лучшему спортсмену года по версии «Лауреус».
Сегодня, 8 мая, состоялась вручение премии Laureus World Sports Awards 2023, которая вручается за достижения в спорте за 2022-2023 год.
В 2022 году Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В Катаре он провел 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
В финальном матче его команда обыграла Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|
2
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
3
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Клермон Фут
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|
10
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|
11
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|
12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|
13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|
14
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|
16
|Страсбур
|34
|8
|11
|15
|46-55
|35
|
17
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|
18
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|
19
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|22:00
|
Ланс – Реймс
|- : -
|13.05
|18:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|13.05
|22:00
|
ПСЖ – Аяччо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|14.05
|16:00
|
Брест – Осер
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|14.05
|16:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|14.05
|16:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|14.05
|18:05
|
Монако – Лилль
|- : -
|14.05
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2
Новости