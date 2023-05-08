Мбаппе одобрил трансфер Бернарду Силвы в «ПСЖ»
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может в скорое время перейти в «ПСЖ», сообщает Le10sport.
По информации источника, форвард парижан Килиан Мбаппе одобрил возможный переход португальца. Также его поддерживает футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш.
Сообщается, что Мбаппе очень хочет воссоединится с Силвой. Ранее футболисты выступали вместе за «Монако» в сезоне-2016/17.
Контракт Силвы с «горожанами» рассчитан до конца июня 2025 года.
В текущем сезоне 28-летний португалец сыграл 49 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|
2
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
3
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Клермон Фут
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|
10
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|
11
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|
12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|
13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|
14
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|
16
|Страсбур
|34
|8
|11
|15
|46-55
|35
|
17
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|
18
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|
19
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|22:00
|
Ланс – Реймс
|- : -
|13.05
|18:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|13.05
|22:00
|
ПСЖ – Аяччо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|14.05
|16:00
|
Брест – Осер
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|14.05
|16:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|14.05
|16:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|14.05
|18:05
|
Монако – Лилль
|- : -
|14.05
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2
Новости