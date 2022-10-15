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Месси опасается, что может пропустить ЧМ-2022 из-за возможной травмы

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Мессии признался, что боится получить травму в преддверии старта чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«ЧМ-2022 в Катаре отличается от предыдущих, поскольку он проводится в другое время. Сейчас мы так близко к этому турниру, что любая мелочь, которая может с тобой случиться, может оставить тебя в стороне. Как ранее уже упомянули, ни для кого не осталось без внимания то, что случилось с Пауло Дибалой и Анхелем Ди Марией. На личном уровне это уже беспокоит каждого, а потом, увидев это, становится еще «страшнее». При этом выходить на игру с мыслями об этом — неправильно. Лучше всего вести себя, как и раньше. Игра — лучший способ быть в порядке. Надеюсь, они поправятся. Я думаю, у них достаточно времени, чтобы прийти в себя», — приводит слова Месси AS.

Ранее Месси признался, что чемпионат мира-2022 будет для него последним. Аргентинец выступал на четырех чемпионатах мира: в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

Источник: https://argentina.as.com/futbol/messi-desvela-su-mayor-miedo-antes-del-mundial-n/
Лионель Месси
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Чемпионат мира по футболу
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Марсель 10 7 2 1 20-7 23
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 Ланс 10 6 3 1 17-8 21
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 Монако 10 6 2 2 19-13 20
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 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
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 Ренн 10 5 3 2 20-9 18
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 Лион 10 4 2 4 17-12 14
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 Ницца 10 3 2 5 9-13 11
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 Труа 10 3 2 5 18-21 11
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 Осер 10 2 2 6 10-22 8
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 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
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 Анже 10 2 2 6 11-24 8
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 Аяччо 10 2 1 7 7-15 7
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 Брест 10 1 3 6 10-21 6
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 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Терем Моффи

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ПСЖ

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Неймар

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ПСЖ

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