«Ланс» продлил контракт с главным тренером

«Ланс» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с главным тренером Франком Эзом. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Французский специалист прибыл в стан кроваво-золотых в 2017 году в качестве тренера резервной команды, у руля которой провел 80 матчей. В 2020 году он стал главным тренером основного состава. Под его руководством команда провела 93 матча: 43 победы и 26 ничьих.

Теперь Эз будет не только главным тренером, но и генеральным директором «Ланса». Он будет отвечать за работу всех команд клуба: молодежные, женские и основную.