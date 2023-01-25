Месси обсуждает продление контракта с «ПСЖ», чтобы побить рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси обсуждает продление контракта с парижским клубом, сообщает L'Equipe. Сторонам осталось согласовать несколько деталей.

По информации источника, в подписании форварда заинтересован «Интер Майами», но Месси хочет выступать за сборную Аргентины как минимум до Кубка Америки-2024 и играть в топовом европейском клубе.

35-летний нападающий также намерен побить рекорд по голам в Лиге чемпионов, который принадлежит форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду (140 мячей). Месси со 129 голами занимает второе место.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. Его действующий контракт с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.