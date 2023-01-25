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Месси обсуждает продление контракта с «ПСЖ», чтобы побить рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов

Мария Гусева
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Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси обсуждает продление контракта с парижским клубом, сообщает L'Equipe. Сторонам осталось согласовать несколько деталей.

По информации источника, в подписании форварда заинтересован «Интер Майами», но Месси хочет выступать за сборную Аргентины как минимум до Кубка Америки-2024 и играть в топовом европейском клубе.

35-летний нападающий также намерен побить рекорд по голам в Лиге чемпионов, который принадлежит форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду (140 мячей). Месси со 129 голами занимает второе место.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. Его действующий контракт с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Монако 19 11 4 4 42-26 37
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 19 4 6 9 30-40 18
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
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 Осер 19 3 4 12 16-41 13
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Марсель – Монако
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 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
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 - : -
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