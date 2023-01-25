Мбаппе намерен убедить «ПСЖ» подписать контракт с Бернарду Силвой

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет, чтобы французский клуб подписал полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Силва задумывается о том, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Франции.

Действующий контракт 28-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне Силва провел 19 матчей за команду в премьер-лиге, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Мбаппе и Силва вместе выступали за «Монако» в период с 2015 по 2017 год.