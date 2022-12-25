Месси может пропустить первый матч «ПСЖ» после паузы на ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить первый матч команды после паузы на ЧМ-2022, сообщает журналист Адриен Гренье.

В данный момент 35-летний аргентинец находится на родине после победы на ЧМ-2022. В клубе понимают, что футболист хочет отпраздновать успех на мировом первенстве, и не торопят игрока. Ожидается, что он вернется в Париж до конца 2022 года.

«ПСЖ» проведет первый матч после паузы на ЧМ-2022 28 декабря против «Страсбура» в рамках 16-го тура чемпионата Франции.