«Ламборгини» форварда «Монако» Эмболо разбился в аварии. Неизвестно, был ли футболист в машине

«Ламборгини» нападающего «Монако» Бриля Эмболо был серьезно поврежден в результате ДТП, сообщает RMC Sport.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 декабря. Помимо машины футболиста, в аварии поучаствовали желтый «Феррари» и белый «Ниссан». По словам очевидцев, водитель «Ниссана» проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Эмболо, который ехал по главной дороге. В итоге, машина игрока врезалась в «Феррари», припаркованную неподалеку.

Неизвестно, находился ли сам Эмболо за рулем своей машины в момент аварии. Местная полиция не стала сообщать подробную информацию о личности водителей.

В сезоне-2022/23 Эмболо забил 8 голов и сделал 2 результативных передачи в 23 матчах за «Монако». На минувшем ЧМ-2022 в Катаре форвард стал автором 2 мячей в 4 играх за сборную Швейцарии.