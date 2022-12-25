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«Ламборгини» форварда «Монако» Эмболо разбился в аварии. Неизвестно, был ли футболист в машине

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ламборгини» нападающего «Монако» Бриля Эмболо был серьезно поврежден в результате ДТП, сообщает RMC Sport.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 декабря. Помимо машины футболиста, в аварии поучаствовали желтый «Феррари» и белый «Ниссан». По словам очевидцев, водитель «Ниссана» проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Эмболо, который ехал по главной дороге. В итоге, машина игрока врезалась в «Феррари», припаркованную неподалеку.

Неизвестно, находился ли сам Эмболо за рулем своей машины в момент аварии. Местная полиция не стала сообщать подробную информацию о личности водителей.

В сезоне-2022/23 Эмболо забил 8 голов и сделал 2 результативных передачи в 23 матчах за «Монако». На минувшем ЧМ-2022 в Катаре форвард стал автором 2 мячей в 4 играх за сборную Швейцарии.

Брель Эмболо
Футбол
ФК Монако
0
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 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
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 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
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 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
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Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
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29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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