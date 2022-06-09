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Сегодня, 05:44

Месси дебютирует в качестве актера в известном сериале

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси снимается в эпизодической роли в латиноамериканском телесериале «Защитники» (Los Protectores).

Как сообщает Marca, 34-летний аргентинец появится в эпизодической роли во втором сезоне аргентинского телепроекта, который набирает популярность на родине футболиста. Сцена с Месси уже отснята. Съемки были завершены несколько дней назад.

Сам продюссер сериала опубликовал в своих социальных сетях фотографии с известным футболистом на съемочной площадке. Однако зрители не смогут увидеть сцену с Месси до 2023 года.

Второй сезон «Защитников» снимают в разных местах мира, а его выход запланирован на следующий год.

Лионель Месси
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 2 : 2
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Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
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Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
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Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

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ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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