Месси дебютирует в качестве актера в известном сериале

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси снимается в эпизодической роли в латиноамериканском телесериале «Защитники» (Los Protectores).

Как сообщает Marca, 34-летний аргентинец появится в эпизодической роли во втором сезоне аргентинского телепроекта, который набирает популярность на родине футболиста. Сцена с Месси уже отснята. Съемки были завершены несколько дней назад.

Сам продюссер сериала опубликовал в своих социальных сетях фотографии с известным футболистом на съемочной площадке. Однако зрители не смогут увидеть сцену с Месси до 2023 года.

Второй сезон «Защитников» снимают в разных местах мира, а его выход запланирован на следующий год.