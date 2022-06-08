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Сегодня, 15:03

«ПСЖ» хочет расстаться с Мауро Икарди

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» этим летом хочет расстаться с форвардом Мауро Икарди, сообщает Le Parisien. Ранее футболист заявил, что он является ценным игроком парижского клуба. В «ПСЖ» не оценили данное высказывание Икарди.

По данным источника, в «ПСЖ» считают, что футболист решил взять ситуацию в свои руки и самому определять свое будущее в клубе. Руководство команды ждало от аргентинца другого уровня игры, когда его подписывали.

В прошедшем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 30 матчей и забил 5 голов.

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 28 миллионов евро.

Мауро Икарди
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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