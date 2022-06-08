«ПСЖ» хочет расстаться с Мауро Икарди

«ПСЖ» этим летом хочет расстаться с форвардом Мауро Икарди, сообщает Le Parisien. Ранее футболист заявил, что он является ценным игроком парижского клуба. В «ПСЖ» не оценили данное высказывание Икарди.

По данным источника, в «ПСЖ» считают, что футболист решил взять ситуацию в свои руки и самому определять свое будущее в клубе. Руководство команды ждало от аргентинца другого уровня игры, когда его подписывали.

В прошедшем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 30 матчей и забил 5 голов.

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 28 миллионов евро.