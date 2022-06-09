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Сегодня, 07:36

«Лион» сегодня объявит о возвращении Ляказетта в клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лион» согласовал трансфер нападающего Александра Ляказетта, сообщает RMC Sport.

По данным источника, сегодня, 9 июня клуб планирует объявить о сделке с 31-летним французом и провести пресс-конференцию, посвященную возвращению футболиста в команду. Мероприятие запланировано на 10.00 по московскому времени.

Ляказетт — воспитанник «Лиона». В июле 2017 года он перешел из родной команды в «Арсенал», где выступал до конца сезона-2021/22.

В данный момент форвард является свободным агентом.

Александр Ляказетт
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