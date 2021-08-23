Мэр города поддержал решение игроков «Марселя» не продолжать матч с «Ниццей»

Мэр Марселя Бенуа Пайян прокомментировал скандал вокруг приостановленного матча 3-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем».

«Травмированные игроки, отсутствие безопасности — матч никак не должен был возобновляться. Печальное решение. Горжусь своей командой, которая не поддалась этой клоунаде», — написал Пайян в Twitter.

Во время матча фанаты «Ниццы» выбежали на поле и вступили в драку с игроками. Фанаты были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.

После паузы игроки «Ниццы» и арбитры вышли на поле, но футболисты «Марселя» остались в раздевалке. Матч не был доигран, окончательное решение по этой встрече примут позднее.

Хаос в Ницце: десятки фанатов выбежали на поле. Матч «Марселя» прерван