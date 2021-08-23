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«Ницца» утверждает, что охрана «Марселя» применила силу в отношении двух игроков команды

02:14
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Охрана «Марселя» применила физическую силу в отношении двух игроков «Ниццы», утверждают в клубе.

Как сообщает RMC со ссылкой на «Ниццу», речь идет о Джастине Клайверте и Жан-Клере Тодибо. Именно они, как утверждается, пострадали от марсельской службы безопасности. Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли ранее чуть не атаковал Тодибо, аргентинца с трудом сдержал его тренерский штаб.

Ранее стало известно, что три игрока «Марселя» пострадали из-за беспорядков на матче. Игра после длительной паузы была возобновлена без игроков «Марселя», который отказались вернуться на поле. Сразу после формального возобновления арбитр дал финальный свисток. На данный момент окончательным значится счет 1:0.

Решение по матчу будет принято позднее.

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Евгений Петров все материалы автора

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