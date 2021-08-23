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Президент «Ниццы» не понимает, почему «Марсель» отказался продолжать матч

01:51
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Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер прокомментировал ситуацию на матче третьего тура чемпионат Франции против «Марселя». Болельщики выбежали на поле и вступили в потасовку, после чего гости решили отказаться от продолжения матча.

«Катализатором того, что произошло, была реакция двух игроков «Марселя», — цитирует президент Get French Football News. — Разочарован тем, что все закончилось именно так. Все довольно ясно. Охрана «Марселя» не должна была заходить на поле и бить наших игроков. Я действительно не понимаю, почему «Марсель» не возобновил игру».

Фанаты выбежали на поле, после того, как Димитри Пайет бросил назад в сторону трибун бутылку.

Игра после длительной паузы была возобновлена без игроков «Марселя», который отказались вернуться на поле. Сразу после формального возобновления арбитр дал финальный свисток. На данный момент окончательным значится счет 1:0.

Ранее стало известно, что три игрока «Марселя» пострадали из-за беспорядков на трибунах.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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