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Мбаппе — об отъезде игроков из Европы: «Однажды настанет моя очередь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что готов однажды перейти в клуб не из Европы.

«Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу этим летом. Ммы вступаем в новую эру. В какой-то момент настанет моя очередь уйти. Я не беспокоюсь об этих изменениях, просто думаю о продолжении карьеры», — сказал Мбаппе GQ.

В текущем сезоне 25-летний француз провел 25 матчей за «ПСЖ», забил 26 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает летом этого года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Мбаппе — о возможном участии в Олимпиаде в Париже: «Хочу выиграть все»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 9
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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П
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Марсель

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Усман Дембеле

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Флориан Сотока

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Рассул Ндиайе

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