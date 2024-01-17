Мбаппе — об отъезде игроков из Европы: «Однажды настанет моя очередь»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что готов однажды перейти в клуб не из Европы.

«Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу этим летом. Ммы вступаем в новую эру. В какой-то момент настанет моя очередь уйти. Я не беспокоюсь об этих изменениях, просто думаю о продолжении карьеры», — сказал Мбаппе GQ.

В текущем сезоне 25-летний француз провел 25 матчей за «ПСЖ», забил 26 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает летом этого года.