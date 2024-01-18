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Сегодня, 07:33

«Лион» готов продать Ловрена

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» не планирует удерживать в составе защитника Деяна Ловрена в случае поступления интересного предложения, утверждает Foot Mercato.

Игрок сборной Хорватии перешел во французский клуб из «Зенита» в январе 2023 года. За российскую команду он выступал с 2020 года.

Действующий контракт 34-летнего хорвата с «Лионом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Ловрен сыграл в 9 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Деян Ловрен
Футбол
ФК Лион
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 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
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 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
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 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
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 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
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 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
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 Нант 18 5 3 10 20-30 18
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 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
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 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
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 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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