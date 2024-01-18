«Лион» готов продать Ловрена
«Лион» не планирует удерживать в составе защитника Деяна Ловрена в случае поступления интересного предложения, утверждает Foot Mercato.
Игрок сборной Хорватии перешел во французский клуб из «Зенита» в январе 2023 года. За российскую команду он выступал с 2020 года.
Действующий контракт 34-летнего хорвата с «Лионом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
В этом сезоне Ловрен сыграл в 9 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|13
|4
|1
|44-14
|43
|
2
|Ницца
|18
|10
|5
|3
|19-11
|35
|
3
|Брест
|18
|10
|4
|4
|27-15
|34
|
4
|Монако
|18
|10
|3
|5
|34-25
|33
|
5
|Лилль
|18
|8
|7
|3
|24-14
|31
|
6
|Реймс
|18
|9
|2
|7
|25-24
|29
|
7
|Марсель
|18
|7
|7
|4
|26-19
|28
|
8
|Ланс
|18
|7
|5
|6
|21-19
|26
|
9
|Страсбур
|18
|6
|6
|6
|19-23
|24
|
10
|Ренн
|18
|5
|7
|6
|25-22
|22
|
11
|Гавр
|18
|5
|7
|6
|19-20
|22
|
12
|Монпелье
|18
|4
|7
|7
|19-23
|19
|
13
|Нант
|18
|5
|3
|10
|20-30
|18
|
14
|Тулуза
|18
|3
|8
|7
|16-23
|17
|
15
|Метц
|18
|4
|4
|10
|16-28
|16
|
16
|Лион
|18
|4
|4
|10
|17-30
|16
|
17
|Клермон Фут
|18
|3
|5
|10
|13-27
|14
|
18
|Лорьян
|18
|2
|6
|10
|21-38
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.01
|23:00
|
Лион – Ренн
|- : -
|27.01
|19:00
|
Ницца – Метц
|- : -
|27.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|28.01
|15:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|28.01
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|- : -
|28.01
|17:00
|
Лорьян – Гавр
|- : -
|28.01
|17:00
|
Реймс – Нант
|- : -
|28.01
|19:05
|
Тулуза – Ланс
|- : -
|28.01
|22:45
|
ПСЖ – Брест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|9
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|8
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|6
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Жонатан Гради
Ланс
|15
|1
|6
Новости