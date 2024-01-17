Мбаппе — о возможном участии в Олимпиаде в Париже: «Хочу выиграть все»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением по поводу возможного участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я достиг точки в своей жизни и карьере, когда больше не хочу форсировать события. Если бы мне позволили это сделать, я бы поехал с большим удовольствием, но если это невозможно, я пойму. Но я хочу выиграть все и вписать свое имя в историю сборной Франции как имя игрока, который имел значение», — цитирует Мбаппе GQ.

25-летний Мбаппе вместе со сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году, а также победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/21.Он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года, на котором французы заняли второе место, проиграв Аргентине.