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Мбаппе заявил, что хочет быть протагонистом в решающий месяц сезона «ПСЖ»

Алина Савинова
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мыслями в преддверии матча 27-го тура лиги 1 против «Марселя».

«Я хочу быть протагонистом в ближайшие месяцы. В клубе происходят очень воодушевляющие события. Игра против «Марселя» очень важна для нас, для фанатов, а также для раздевалки. Это начало важной главы, решающего месяца нашего сезона», — приводит AS слова Мбаппе.

Матч между «ПСЖ» и «Марселем» пройдет в воскресенье, 31 марта. Начало игры — в 21.45 по московскому времени. На данный момент парижане с 59 очками располагаются на первой позии в турнирной таблице чемпионата Франции.

В этом сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024 года. По информации СМИ, в июле футболист перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

Источник: https://as.com/futbol/mbappe-quiero-ser-protagonista-los-proximos-meses-n/?id_externo_rsoc=CM_ES_TW
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Брест» обыграл «Лорьян» в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 17 8 1 62-23 59
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 26 12 7 7 27-20 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 26 10 9 7 40-28 39
8
 Ренн 26 10 9 7 40-31 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Страсбур 26 7 8 11 28-39 29
13
 Гавр 26 6 9 11 26-33 27
14
 Монпелье 26 6 9 11 31-40 27
15
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
16
 Нант 26 7 4 15 24-41 25
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 26 4 8 14 19-43 20
Результаты / календарь
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29.03 23:00
Лилль – Ланс
 2 : 1
30.03 19:00
Метц – Монако
 2 : 5
30.03 23:00
Лион – Реймс
 1 : 1
31.03 14:00
Лорьян – Брест
 0 : 1
31.03 16:00
Клермон Фут – Тулуза
 - : -
31.03 16:00
Гавр – Монпелье
 - : -
31.03 16:00
Ницца – Нант
 - : -
31.03 18:05
Страсбур – Ренн
 - : -
31.03 21:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Жонатан Давид

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

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П
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Александр Головин

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