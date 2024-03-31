Мбаппе заявил, что хочет быть протагонистом в решающий месяц сезона «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мыслями в преддверии матча 27-го тура лиги 1 против «Марселя».
«Я хочу быть протагонистом в ближайшие месяцы. В клубе происходят очень воодушевляющие события. Игра против «Марселя» очень важна для нас, для фанатов, а также для раздевалки. Это начало важной главы, решающего месяца нашего сезона», — приводит AS слова Мбаппе.
Матч между «ПСЖ» и «Марселем» пройдет в воскресенье, 31 марта. Начало игры — в 21.45 по московскому времени. На данный момент парижане с 59 очками располагаются на первой позии в турнирной таблице чемпионата Франции.
В этом сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024 года. По информации СМИ, в июле футболист перейдет в «Реал» на правах свободного агента.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|17
|8
|1
|62-23
|59
|
2
|Брест
|27
|14
|8
|5
|37-20
|50
|
3
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52-38
|49
|
4
|Лилль
|27
|12
|10
|5
|39-24
|46
|
5
|Ницца
|26
|12
|7
|7
|27-20
|43
|
6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Марсель
|26
|10
|9
|7
|40-28
|39
|
8
|Ренн
|26
|10
|9
|7
|40-31
|39
|
9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35-36
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|26
|7
|8
|11
|29-36
|29
|
12
|Страсбур
|26
|7
|8
|11
|28-39
|29
|
13
|Гавр
|26
|6
|9
|11
|26-33
|27
|
14
|Монпелье
|26
|6
|9
|11
|31-40
|27
|
15
|Лорьян
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
16
|Нант
|26
|7
|4
|15
|24-41
|25
|
17
|Метц
|27
|6
|5
|16
|25-44
|23
|
18
|Клермон Фут
|26
|4
|8
|14
|19-43
|20
|29.03
|23:00
|
Лилль – Ланс
|2 : 1
|30.03
|19:00
|
Метц – Монако
|2 : 5
|30.03
|23:00
|
Лион – Реймс
|1 : 1
|31.03
|14:00
|
Лорьян – Брест
|0 : 1
|31.03
|16:00
|
Клермон Фут – Тулуза
|- : -
|31.03
|16:00
|
Гавр – Монпелье
|- : -
|31.03
|16:00
|
Ницца – Нант
|- : -
|31.03
|18:05
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|31.03
|21:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Александр Головин
Монако
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|17
|1
|2