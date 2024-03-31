«Брест» обыграл «Лорьян» в лиге 1
«Брест» на выезде победил «Лорьян» в матче 27-го тура французской лиги 1 — 1:0.
Единственный гол на 86-й минуте забил Ромен Дель Кастильо.
«Брест» (50 очков) поднялся на второе место в лиге 1, обойдя «Монако» (49). «Лорьян» (26) идет 15-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|17
|8
|1
|62-23
|59
|
2
|Брест
|27
|14
|8
|5
|37-20
|50
|
3
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52-38
|49
|
4
|Лилль
|27
|12
|10
|5
|39-24
|46
|
5
|Ницца
|26
|12
|7
|7
|27-20
|43
|
6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Марсель
|26
|10
|9
|7
|40-28
|39
|
8
|Ренн
|26
|10
|9
|7
|40-31
|39
|
9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35-36
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|26
|7
|8
|11
|29-36
|29
|
12
|Страсбур
|26
|7
|8
|11
|28-39
|29
|
13
|Гавр
|26
|6
|9
|11
|26-33
|27
|
14
|Монпелье
|26
|6
|9
|11
|31-40
|27
|
15
|Лорьян
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
16
|Нант
|26
|7
|4
|15
|24-41
|25
|
17
|Метц
|27
|6
|5
|16
|25-44
|23
|
18
|Клермон Фут
|26
|4
|8
|14
|19-43
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.03
|23:00
|
Лилль – Ланс
|2 : 1
|30.03
|19:00
|
Метц – Монако
|2 : 5
|30.03
|23:00
|
Лион – Реймс
|1 : 1
|31.03
|14:00
|
Лорьян – Брест
|0 : 1
|31.03
|16:00
|
Клермон Фут – Тулуза
|- : -
|31.03
|16:00
|
Гавр – Монпелье
|- : -
|31.03
|16:00
|
Ницца – Нант
|- : -
|31.03
|18:05
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|31.03
|21:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Александр Головин
Монако
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|17
|1
|2
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