«Брест» обыграл «Лорьян» в лиге 1

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«Брест» на выезде победил «Лорьян» в матче 27-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте забил Ромен Дель Кастильо.

«Брест» (50 очков) поднялся на второе место в лиге 1, обойдя «Монако» (49). «Лорьян» (26) идет 15-м в турнирной таблице.