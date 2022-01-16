Мбаппе забивает 10 голов в чемпионате Франции шестой сезон подряд

В субботу, 15 января, «ПСЖ» обыграл «Брест» в матче 21-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

В составе парижан гол забил форвард Килиан Мбаппе. В его активе 10 мячей за 19 игр чемпионата Франции в сезоне-2021/22.

Мбаппе дошел до этой отметки в шестой раз подряд. Еще ни одному игроку за этот период не удавалось забить больше 10 мячей более чем в трех сезонах лиги 1.