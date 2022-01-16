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Сегодня, 07:01

Керер о победе над «Брестом»: «Игроки «ПСЖ» сделали многое из того, что готовили в течение недели»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «ПСЖ» Тило Керер подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:0).

«Я думаю, что мы сделали многое из того, что готовили в течение недели, особенно в построении и создании моментов. Мы могли забить еще один или два, а Доннарумма спас нас несколько раз. Мы можем быть счастливы, это была хорошая игра, даже если мы знаем, что можно еще кое-что улучшить. На позиции правого защитника нужно быть опасным на половине поля соперника, создавать моменты, делать решающие передачи. Это то, что я пытаюсь делать», — приводит слова Керера официальный сайт клуба.

«ПСЖ» набрал 50 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Бреста» 25 очков и 13-я позиция.

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Тоттенхэм
Арсенал

1X

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18%

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1.62
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Доннарумма: «В матче с «Брестом» мы смогли наилучшим образом показать свои лучшие качества»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 19 10 6 3 27-15 36
4
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
5
 Ренн 20 9 4 7 34-19 31
6
 Монпелье 19 9 4 6 33-24 31
7
 Монако 20 8 6 6 29-23 30
8
 Страсбур 19 8 5 6 36-24 29
9
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
10
 Лилль 19 7 7 5 26-26 28
11
 Лион 19 6 8 5 27-27 26
12
 Анже 19 6 7 6 26-27 25
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 20 5 9 6 22-22 24
15
 Клермон Фут 19 4 6 9 20-32 18
16
 Труа 19 4 5 10 18-28 17
17
 Бордо 20 3 8 9 30-44 17
18
 Лорьян 19 3 7 9 15-31 16
19
 Метц 20 3 7 10 23-41 16
20
 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
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14.01 23:00
Ницца – Нант
 2 : 1
15.01 19:00
Сент-Этьен – Ланс
 1 : 2
15.01 23:00
ПСЖ – Брест
 2 : 0
16.01 15:00
Ренн – Бордо
 - : -
16.01 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
16.01 17:00
Монако – Клермон Фут
 - : -
16.01 17:00
Реймс – Метц
 - : -
16.01 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
16.01 19:05
Труа – Лион
 - : -
16.01 22:45
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
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Марсель

 12 1 4
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