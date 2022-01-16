Керер о победе над «Брестом»: «Игроки «ПСЖ» сделали многое из того, что готовили в течение недели»

Защитник «ПСЖ» Тило Керер подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:0).

«Я думаю, что мы сделали многое из того, что готовили в течение недели, особенно в построении и создании моментов. Мы могли забить еще один или два, а Доннарумма спас нас несколько раз. Мы можем быть счастливы, это была хорошая игра, даже если мы знаем, что можно еще кое-что улучшить. На позиции правого защитника нужно быть опасным на половине поля соперника, создавать моменты, делать решающие передачи. Это то, что я пытаюсь делать», — приводит слова Керера официальный сайт клуба.

«ПСЖ» набрал 50 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Бреста» 25 очков и 13-я позиция.