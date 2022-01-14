Чемпионат Франции: «ПСЖ» — «Брест», «Марсель» — «Лилль» и другие матчи 21-го тура

21-й тур чемпионата Франции.

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.

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Турнирная таблица французского чемпионата — здесь