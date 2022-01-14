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Сегодня, 17:35

Чемпионат Франции: «ПСЖ» — «Брест», «Марсель» — «Лилль» и другие матчи 21-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе.
Фото Global Look Press
21-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 21-й тур
14 янв, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Нант
Франция. Лига 1. 21-й тур
15 янв, 19:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
Ланс
Франция. Лига 1. 21-й тур
15 янв, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Брест
Франция. Лига 1. 21-й тур
16 янв, 15:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Бордо
Франция. Лига 1. 21-й тур
16 янв, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Анже
Франция. Лига 1. 21-й тур
16 янв, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 21-й тур
16 янв, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Метц
Франция. Лига 1. 21-й тур
16 янв, 17:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 1. 21-й тур
16 янв, 19:05. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Лион
Франция. Лига 1. 21-й тур
16 янв, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Лилль

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.
Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

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0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 40-18 47
2
 Ницца 20 11 4 5 32-17 37
3
 Марсель 19 10 6 3 27-15 36
4
 Ренн 20 9 4 7 34-19 31
5
 Монпелье 19 9 4 6 33-24 31
6
 Ланс 20 8 6 6 34-28 30
7
 Монако 20 8 6 6 29-23 30
8
 Страсбур 19 8 5 6 36-24 29
9
 Нант 20 8 5 7 25-23 29
10
 Лилль 19 7 7 5 26-26 28
11
 Лион 19 6 8 5 27-27 26
12
 Анже 19 6 7 6 26-27 25
13
 Брест 20 6 7 7 26-31 25
14
 Реймс 20 5 9 6 22-22 24
15
 Клермон Фут 19 4 6 9 20-32 18
16
 Труа 19 4 5 10 18-28 17
17
 Бордо 20 3 8 9 30-44 17
18
 Лорьян 19 3 7 9 15-31 16
19
 Метц 20 3 7 10 23-41 16
20
 Сент-Этьен 19 2 6 11 17-40 12
Результаты / календарь
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6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
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13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.01 23:00
Бордо – Марсель
 0 : 1
8.01 23:00
Ланс – Ренн
 1 : 0
9.01 15:00
Брест – Ницца
 0 : 3
9.01 17:00
Клермон Фут – Реймс
 0 : 0
9.01 17:00
Метц – Страсбур
 0 : 2
9.01 19:05
Нант – Монако
 0 : 0
9.01 22:45
Лион – ПСЖ
 1 : 1
19.01 21:00
Лилль – Лорьян
 - : -
19.01 21:00
Монпелье – Труа
 - : -
26.01 21:00
Анже – Сент-Этьен
 - : -
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ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
П
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 6
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 16 2 3
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
Леонардо Балерди

Леонардо Балерди

Марсель

 12 1 4
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