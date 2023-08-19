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Мбаппе забил в первом матче после возвращения в основу «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил в ворота «Тулузы» в матче 2-го тура французской лиги 1.

24-летний форвард вышел на замену на 51-й минуте и 11 минут спустя реализовал пенальти в ворота «Тулузы».

Мбаппе впервые сыграл за «ПСЖ» в этом сезоне. Ранее руководство парижан отстраняло нападающего из-за его нежелания продлевать контракт или покинуть команду в летнее трансферное окно. Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года.

Франция. Лига 1. 2-й тур
19 авг, 22:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
ПСЖ

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
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 И В Н П +/- О
1
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
2
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
3
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
4
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
8
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
13
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
14
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
15
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
17
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
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