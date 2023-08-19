«Монпелье» в большинстве обыграл «Лион» в матче лиги 1

«Монпелье» на выезде победил «Лион» в матче 2-го тура лиги 1 — 4:1.

У победителей голы забили Арно Норден (20-я минута), Муса Аль-Таамари (39-я и 66-я) и Акор Жером Адамс (89-я). За хозяев отличился Александр Ляказетт (69-я).

На 80-й минуте Ляказетт получил красную карточку.

«Монпелье» с 4 очками занимает первое место в лиге 1, «Лион» находится на 18-й строчке (0 баллов).