Гол Мбаппе не помог «ПСЖ» обыграть «Тулузу»

«ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Тулузой» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 1:1.

На 62-й минуте парижан вывел вперед гол Килиана Мбаппе, который реализовал пенальти, но команда Луиса Энрике не удержала победу — на 87-й минуте с одиннадцатиметрового в ворота «ПСЖ» отличился Закария Абухляль.

«ПСЖ» во второй раз подряд потерял очки и с 2 баллами идет на восьмой строчке в лиге 1. «Тулуза» с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Луиса Энрике 26 августа дома сыграет с «Лансом», а «Тулуза» на день позже в гостях сыграет со «Страсбуром».