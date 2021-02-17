Мбаппе вышел на третье место по голам за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе оформил дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Теперь у него 110 голов за парижскую команду во всех турнирах. По этому показателю он вышел на третье место в истории клуба, обойдя Педру Паулету, у которого 109 забитых мячей.

Напомним, первые два места занимают Эдинсон Кавани (200 голов) и Златан Ибрагимович (156 голов).