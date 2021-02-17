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Мбаппе вышел на третье место по голам за «ПСЖ»

00:27
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе оформил дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Теперь у него 110 голов за парижскую команду во всех турнирах. По этому показателю он вышел на третье место в истории клуба, обойдя Педру Паулету, у которого 109 забитых мячей.

Напомним, первые два места занимают Эдинсон Кавани (200 голов) и Златан Ибрагимович (156 голов).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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