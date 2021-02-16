Защитник «Марселя» Чалета-Цар рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль»

Защитник «Марселя» Дуйе Чалета-Цар рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» в минувшем январе.

«У меня действительно было предложение от «Ливерпуля». Для меня было честью знать, что такой клуб интересуется мной. Мы вместе с клубом решили, что я никуда не уйду. «Марсель» — тоже великий клуб, мне еще есть куда расти в качестве игрока этой команды», — приводит Goal слова Чалета-Цара.

2 февраля сообщалось, что Чалета-Цар не перешел в «Ливерпуль», несмотря на согласованную сделку: «Марсель» отменил трансфер из-за сложностей с поиском замены футболисту.

В сезоне-2020/21 Чалета-Цар провел 26 матчей в составе «Марселя», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.