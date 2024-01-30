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Сегодня, 13:55

As: Мбаппе в ближайшее время сообщит «ПСЖ» о своем решении

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время сообщит клубу о своем решении, утверждает As.

По данным источника, парижане пока не делали французу никакого предложения о продлении контракта. В случае если форвард решить остаться в клубе руководство предложит ему продление соглашения.

Отмечается, что «ПСЖ» согласен платить Мбаппе зарплату в размере 70 миллионов евро в год до уплаты налогов. В то время как «Реал» предлагает игроку не менее 30 миллионов евро до уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе планирует определиться со своим будущим в марте.

Контракт 25-летнего француза с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 13 5 1 46-16 44
2
 Ницца 19 11 5 3 20-11 38
3
 Брест 19 10 5 4 29-17 35
4
 Монако 19 10 4 5 36-27 34
5
 Лилль 19 8 8 3 24-14 32
6
 Реймс 19 9 3 7 25-24 30
7
 Марсель 19 7 8 4 28-21 29
8
 Ланс 19 8 5 6 23-19 29
9
 Ренн 19 6 7 6 28-24 25
10
 Страсбур 19 6 7 6 20-24 25
11
 Гавр 19 5 8 6 22-23 23
12
 Монпелье 19 4 8 7 19-23 20
13
 Нант 19 5 4 10 20-30 19
14
 Тулуза 19 3 8 8 16-25 17
15
 Метц 19 4 4 11 16-29 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 19 3 6 10 14-28 15
18
 Лорьян 19 2 7 10 24-41 13
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34 тур
2.02 23:00
Страсбур – ПСЖ
 - : -
3.02 19:00
Ренн – Монпелье
 - : -
3.02 23:00
Нант – Ланс
 - : -
4.02 15:00
Монако – Гавр
 - : -
4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 - : -
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 - : -
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
4.02 19:05
Брест – Ницца
 - : -
4.02 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Виссам Бен-Йеддер

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Монако

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