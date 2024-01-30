As: Мбаппе в ближайшее время сообщит «ПСЖ» о своем решении

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время сообщит клубу о своем решении, утверждает As.

По данным источника, парижане пока не делали французу никакого предложения о продлении контракта. В случае если форвард решить остаться в клубе руководство предложит ему продление соглашения.

Отмечается, что «ПСЖ» согласен платить Мбаппе зарплату в размере 70 миллионов евро в год до уплаты налогов. В то время как «Реал» предлагает игроку не менее 30 миллионов евро до уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе планирует определиться со своим будущим в марте.

Контракт 25-летнего француза с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.