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31 января, 18:00

«ПСЖ»: расписание матчей в феврале

«ПСЖ» проведет шесть матчей в феврале
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«ПСЖ» проведет шесть матчей в феврале. Четыре встречи пройдут в рамках чемпионата Франции по футболу, одна состоится в Лиге чемпионов и еще одну игру парижане проведут в Кубке страны.

«ПСЖ» главного тренера Луиса Энрике идет на первом месте в турнирной таблице лиги 1 с 44 очками после 19 туров.

Игры Лиги чемпионов в прямом эфире показывают на каналах холдинга «Матч». «СЭ» ведет онлайн-трансляции с ключевыми событиями встреч в матч-центре.

Расписание матчей «ПСЖ» в феврале 2024 года

  • 2 февраля. 23.00. Лига 1. «Страсбур» — «ПСЖ»
  • 7 февраля. 23.10. Кубок Франции. «ПСЖ» — «Брест»
  • 10 февраля. 23.00. Лига 1. «ПСЖ» — «Лилль»
  • 14 февраля. 23.00. Лига чемпионов. Первый матч 1/8 финала. «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»
  • 17 февраля. 23.00. Лига 1. «Нант» — «ПСЖ»
  • 25 февраля. 19.05. Лига 1. «ПСЖ» — «Ренн»

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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As: Мбаппе в ближайшее время сообщит «ПСЖ» о своем решении

«Монако»: расписание матчей в феврале
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 48-17 47
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 20 10 6 4 29-17 36
4
 Лилль 20 9 8 3 28-14 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 20 9 5 6 24-19 32
7
 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 20 7 8 5 28-22 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Тулуза 20 4 8 8 19-27 20
14
 Нант 20 5 4 11 20-31 19
15
 Лион 20 5 4 11 20-33 19
16
 Метц 20 4 4 12 17-31 16
17
 Лорьян 20 3 7 10 26-42 16
18
 Клермон Фут 20 3 6 11 14-32 15
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
12 тур
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14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.02 23:00
Страсбур – ПСЖ
 1 : 2
3.02 19:00
Ренн – Монпелье
 2 : 1
3.02 23:00
Нант – Ланс
 0 : 1
4.02 15:00
Монако – Гавр
 1 : 1
4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 1 : 2
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
 2 : 3
4.02 19:05
Брест – Ницца
 0 : 0
4.02 22:45
Лион – Марсель
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 10
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 6
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 15 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 14 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 18 1 7
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