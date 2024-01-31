«ПСЖ»: расписание матчей в феврале

«ПСЖ» проведет шесть матчей в феврале

«ПСЖ» проведет шесть матчей в феврале. Четыре встречи пройдут в рамках чемпионата Франции по футболу, одна состоится в Лиге чемпионов и еще одну игру парижане проведут в Кубке страны.

«ПСЖ» главного тренера Луиса Энрике идет на первом месте в турнирной таблице лиги 1 с 44 очками после 19 туров.

Игры Лиги чемпионов в прямом эфире показывают на каналах холдинга «Матч». «СЭ» ведет онлайн-трансляции с ключевыми событиями встреч в матч-центре.

Расписание матчей «ПСЖ» в феврале 2024 года

2 февраля. 23.00. Лига 1. «Страсбур» — «ПСЖ»

7 февраля. 23.10. Кубок Франции. «ПСЖ» — «Брест»

10 февраля. 23.00. Лига 1. «ПСЖ» — «Лилль»

14 февраля. 23.00. Лига чемпионов. Первый матч 1/8 финала. «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

17 февраля. 23.00. Лига 1. «Нант» — «ПСЖ»

25 февраля. 19.05. Лига 1. «ПСЖ» — «Ренн»

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